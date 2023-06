Mourinho incontra l’Al Ahly a Londra: no alla super offerta araba

José Mourinho incontra gli sceicchi dell'Arabia Saudita. Dopo Benzema e i tentativi per Allegri e Lukaku, la Saudi Pro League sogna di portare altri nomi stellari del calcio europeo. Come riporta 'Sky Sport', proprio oggi c'è stato un summit a Londra tra lo Special One e il presidente dell'Al-Ahli. L'offerta economica all'allenatore della Roma è ovviamente altissima, ma il portoghese ha declinato gentilmente la proposta. Non è la prima volta che gli arabi tentano Mourinho, che però già tempo fa ha ribadito come la sua priorità sia continuare a vincere nel calcio europeo, in particolare con la Roma a cui è legato da un contratto fino al 30 giugno 2024. Per lo Special One non è ancora il momento di provare l'avventura esotica. Ha incontrato l'Al Ahly per pura cortesia, la sua decisione l'aveva già presa. Mourinho resterà alla Roma, ha un rapporto fortissimo con la squadra e con la tifoseria anche se si aspettava una crescita più importante e strutturata della società.