Mercato Roma, piace Elvedi difensore del Borussia Monchengladbach

Continua il lavoro di Tiago Pinto per rinforzare la rosa giallorossa. Il gm è pronto ad andare a Londra per convincere il West Ham a cedere in prestito Scamacca. Intanto, in caso di cessione di Roger Ibanez, secondo quanto riferisce il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, un nome che interessa la Roma è quello di Nico Elvedi, difensore del Borussia Monchengladbach, classe 1996.