Chiuso l’affare N’Dicka ma l’annuncio slitta. Friedkin decisivo nella trattativa

La Roma è ormai prossima a chiudere il secondo acquisto della sua estate. Ieri in tarda mattinata Evan N'Dicka è sbarcato nella Capitale ma come riportato da Sky Sport, il giocatore è stato tentato fino all'ultimo minuto da Milan e Paris Saint Germain. Il club parigino ha provato a strapparlo ai giallorosso non facendo però i conti con Mourinho e Ryan Friedkin. I due infatti avrebbero telefonato personalmente al centrale ivoriano qualche giorno prima della finale di Europa League convincendolo che il progetto giallorosso fosse quello perfetto per lui. N'Dicka ora non ha più dubbi ma per l'ufficialità si dovranno attendere ancora alcuni giorni. Il calciatore raggiungerà infatti la sua nazionale per giocare il match contro lo Zambia valido per le qualificazioni in Coppa d'Africa per poi tornare nella Capitale e chiudere gli ultimi dettagli burocratici.