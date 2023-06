Mbappé: “La Roma ha dimostrato che si può fare bene anche senza grandi budget”

Le sue parole: "Peccato per la sconfitta in finale. Ronaldo ha portato nuova attenzione per un campionato sempre molto tattico, ma dove il livello generale si è alzato molto"

Fiorentina e Roma sono andate in finale: un nuovo ciclo per il calcio italiano?"Peccato per le sconfitte, ma è stato un bello spot per il vostro calcio. Fiorentina e Roma dimostrano che si può fare bene anche senza avere i grandi budget di Psg, Manchester City o altri big club europei. Così arrivano giocatori di qualità. Seguo la Serie A fin da bambino. Di certo Ronaldo ha portato nuova attenzione per un campionato sempre molto tattico, ma dove il livello generale si è alzato molto. Può essere l'inizio di un nuovo ciclo ascendente".