Abraham, dall’Inghilterra: il Chelsea lo voleva, ma l’infortunio ha bloccato il ritorno

Abraham ha concluso la sua seconda stagione in maglia giallorossa nel peggior modo possibile. Tammy non ha confermato i numeri della passata annata e nell'ultima giornata contro lo Spezia ha subito la rottura del crociato. Uno stop che ha compromesso anche il mercato in uscita della Roma. Infatti il numero 9 doveva essere ceduto in questa sessione per raggiungere i 30 milioni di plusvalenze. Il sito The Athletic ha svelato anche un altro retroscena. Il Chelsea aveva avviato i contatti per il suo ritorno a Londra, ma l'infortunio ha bloccato la trattativa. Adesso Pinto è a caccia di un centravanti e nelle prossime ore spera di chiudere per Scamacca.