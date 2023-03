Mourinho: “I sesti posti delle stagioni passate pesano”. Con la Real pronto Llorente

Meno uno a Roma-Real Sociedad.Oggi José Mourinho è tornato a parlare in conferenza stampa per presentare il match dell'Olimpico, alzando l'attenzione su una squadra che lo Special One ritiene molto forte e pericolosa. "Sono tanta roba, organizzati in tutti i reparti", le parole dell'allenatore giallorosso. Il portoghese ha poi teso la mano ad Abraham, non ancora al livello dello scorso anno per gol: "Ma a me l'unico Tammy che interessa è quello che gioca per la squadra". Mourinho conferma anche l'aspetto mentale come tasto su cui battere: "I sesti e settimi posti di queste ultime stagioni non hanno aiutato a sentire la pressione di dover vincere a tutti i costi". Dopo di lui è intervenuto anche Rui Patricio, che ha sottolineato l'importanza dei tifosi e risposto così alle critiche: "Fanno parte della vita e del calcio, l'importante è non farsi distrarre dai propri obiettivi. Rinnovo Smalling? Per noi è un leader, ma non spetta a me parlarne". A proposito del contratto dell'inglese: la Roma ha fatto recapitare la sua offerta di un biennale a poco più di 3 milioni a stagione. Ora serve solo l'ok del giocatore, che però non ha ancora deciso.