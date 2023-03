Ibanez out: favorito Llorente. E torna Abraham

Ieri la Roma ha lavorato sodo a Trigoria, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport preparando la sfida di domani pomeriggio dell’Olimpico, per l’andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad. Mourinho sarà privo di Ibanez, al suo posto dovrebbe giocare per la prima volta dal via Llorente (favorito su Kumbulla). Al centro dell’attacco tornerà poi Tammy Abraham e alle sue spalle giostreranno Pellegrini e Dybala.