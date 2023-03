Mercato, sfida Roma-Juventus per il portiere: nel mirino Vicario e Carnesecchi

Roma-Juventus non è solo una sfida di campo, ma anche di calciomercato. Le due società sono alla ricerca di un portiere e hanno degli obiettivi in comune. I giallorossi negli ultimi giorni hanno fatto passi in avanti per Vicario, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la società bianconera si è inserita per la corsa all'estremo difensore dell'Empoli. La Juve sta cercando il sostituto di Szczesny. Il secondo nome è quello di Carnesecchi. L'obiettivo è chiaro: la porta di entrambe le squadre tornerà a parlare italiano.