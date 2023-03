Roma, sold out ad un passo per i match contro la Real Sociedad e il Sassuolo

Per la Femminile sono 23mila i tagliandi staccati. Per l'Europa League e la Serie A invece ci sarà nuovamente il tutto esaurito

I tifosi della Roma continuano a rispondere presente. Dopo la vittoria contro la Juventus, domani sugli spalti dell'Olimpico ci saranno almeno 60.778 romanisti (numeri dei biglietti venduti ad oggi). Per la sfida di Europa League sono rimasti solo gli ultimi tagliandi così come per la gara di campionato di domenica contro il Sassuolo(60.350). Ottimo il dato anche per la prima della Roma Femminile allo stadio Olimpico. Per la gara contro il Barcellona di Champions League, ad oggi, sono stati venduti 23mila biglietti.