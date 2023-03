Roma, l’allenamento alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad: c’è Darboe

La Roma è scesa in campo intorno alle 16 per l'allenamento alla vigilia della delicata sfida contro la Real Sociedad valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi domani all'Olimpico dovranno cercare di indirizzare già da subito la qualificazione. Nel pomeriggio tutti presenti agli ordini di José Mourinho, ad eccezione di Solbakken, ancora alle prese con il problema muscolare che lo ha tenuto fuori dai convocati per il match contro la Juventus. Il norvegese non avrebbe potuto comunque essere in campo giovedì vista la sua assenza nella lista Uefa. Il primo entrare in campo è stato Cristian Volpato che non gioca un minuto dalla trasferta persa contro il Napoli. Dopo di lui lo Special One, Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham, elogiato dall'allenatore in conferenza stampa per il lavoro che fa per la squadra. Applausi di tutti i compagni per Ebrima Darboe, al suo primo allenamento con il gruppo dopo lesione al crociato destro rimediata lo scorso 16 luglio contro il Portimonense durante il ritiro estivo in Algarve. La squadra ha svolto una prima fase di riscaldamento.