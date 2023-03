Roma, è morto Italo Galbiati: storico vice di Capello. Campione d’Italia nel 2001

Il mondo del calcio piange Italo Galbiati, morto quest'oggi all'età di 85 anni. E' stato lo storico vice di Fabio Capello, vivendo per 20 anni l'ambiente Milan, per poi seguirlo anche nelle sue avventure a Roma (dal '99 al 2004), al Real Madrid e negli incarichi da c.t sulle panchine di Inghilterra e Russia. È stato una figura fondamentale per la conquista del terzo scudetto giallorosso conquistato nella stagione 2000/01. È ricordato anche per il grande rapporto avuto con Francesco Totti. Da calciatore ha vestito le maglie di Inter, Reggina, Como e Lecco.