Real Sociedad, i convocati di Alguacil per il match con la Roma: presente David Silva

La Real Sociedad, tramite i propri account social, ha ufficializzato i convocati per il match di domani contro la Roma valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Nessuna novità per Imanol Alguacil che dovrà fare a meno dell'ex Sadiq, di Elustondo e di Merquelanz. Come accaduto nell'ultima partita pareggiata per 0-0 (entrato poco dopo l'ora di gioco), nella lista dei convocati è invece presente David Silva che ha recuperato dall'infortunio alla caviglia.