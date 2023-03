Roma-Sassuolo, arbitra Fabbri. Al Var Pairetto: lo scorso anno scontro con Mourinho

Domani la Roma giocherà in Europa League contro la Real Sociedad. Tre giorni dopo affronterà in campionato il Sassuolo sempre allo Stadio Olimpico. Il direttore di gara sarà Fabbri. L'arbitro della sezione di Ravenna ha diretto i giallorossi in dodici partite di Serie A. Il bilancio è positivo: sette vittorie, due pareggi e tre sconfitte. In Coppa Italia ha arbitrato il match perso contro la Cremonese. Al Var ci sarà Pairetto. L'anno scorso scontro con Mourinho nella gara con il Verona. José espulso per aver fatto il gesto del telefono nei suoi confronti.