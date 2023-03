Real Sociedad, Alguacil: “Siamo in grado di passare il turno”

Le parole del tecnico degli spagnoli

"Abbiamo una grande sfida davanti a noi contro un grande rivale. Siamo pieni di speranza e sappiamo di essere in grado di raggiungere la vittoria. È il nostro obiettivo. La squadra è molto emozionata e vogliamo fare una grande partita. Non vediamo l'ora che arrivi il momento. Voglio vedere i giocatori in una partita di questo tipo" dice Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, in conferenza stampa oggi all'Olimpico. "Conosciamo l'importanza di questa competizione, sono rimaste poche squadre e vogliamo andare avanti. Siamo arrivati a marzo, ma vogliamo continuare".

Come sta il terreno di gioco? “L’erba è forse un po’ alta, ma il terreno è in buone condizioni”.

Come sta la Real Sociedad dopo gli ultimi risultati? “Anche quando le cose andavano bene dicevo che la cosa più importante era la partita successiva e ora vale lo stesso. Cerchiamo di migliorare sempre. Domani giochiamo contro la Roma e Mourinho, potete immaginare la voglia che abbiamo. Ci sono stato da tifoso all’Olimpico e sono sicuro che domani lo stadio esploderà”

Qual è l’obiettivo?

“ La Roma sta affrontando un ottimo momento. Io ho voglia di vedere come la squadra si comporterà in uno scenario del genere. L’obiettivo è lasciare aperto il discorso qualificazione”.

Cosa vorrebbe vedere dalla sua squadra domani?

“Se domani riusciremo a fare la partita che ho in mente sono certo che ce la giocheremo. Non è poi sufficiente dirlo qui, bisogna dimostrarlo in campo e non sarà facile. Le partite e i turni europei vanno giocati e spero che domani riusciremo a fare la partita che vogliamo. Spero i tifosi al seguito tornino a casa orgogliosi”.

Quali sono i punti deboli della Roma? “Sanno fare bene tante cose. Quando vuole può pressare alto e con aggressività. Quando gioca con un blocco medio-basso ha pochi punti deboli. Concede poco. Sul piano offensivo anche è forte con giocatori di grande qualità, pericolosa sia nelle transizioni che nel gioco posizionale. A parte il Napoli che sta facendo cose straordinarie, la Roma è in ottima forma e per poco non ha fermato il Napoli”.

Si fida dei tanti complimenti di Mourinho? “Se lo dice è perché lo sente. È la sua opinione. Anche io non posso che ribadire che per me come allenatore è un punto di riferimento. Ha vinto non so quanti titoli e anche io non posso che spendere parole belle per lui e per le sue squadre, a cui ha dato un grande carattere competitivo. Anche io domani che tesso le sue lodi voglio vincere”.

Come sta David Silva?“E’ una settimana già che si allena e non ci sono stati contrattempi. Tutti quelli che sono qui stanno bene”.

"L'obiettivo è andare lontano, la fase a gironi ci ha dato fiducia. Gli ultimi risultati non possono accecarci, stiamo facendo le cose bene. - le parole di Zubimendi - Siamo consapevoli del livello della Roma, ma tutto ciò che abbiamo preparato è per vincere".