Mourinho: “Dobbiamo pensare alla finale”. Mercoledì l’Olimpico verso il sold-out

Le parole del tecnico portoghese, di El Shaarawy, Rui Patricio e del capitano Pellegrini in vista del Feyenoord. Altra ondata di tifosi della Roma per guardare la partita sui maxischermi. Ecco una guida per i supporters giallorossi in Albania

Redazione

Dopo aver archiviato il discorso qualificazione all'Europa League nel match di ieri sera contro il Torino, che ha portato i capitolini al quinto posto in attesa del risultato della Lazio e con un super Abraham miglior marcatore inglese in una stagione della storia della Serie A, la Roma ora finalmente si può preparare alla finale di Conference League contro il Feyenoord. José Mourinho, tecnico giallorosso, ha subito caricato i suoi in una intervista rilasciata al sito web ufficiale della UEFA: "Dobbiamo dimenticare il fatto che potremmo vincere il nostro primo trofeo UEFA. Per me, devi trattare una finale come un partita secca che porta pressione, tensione e senso di responsabilità. Dobbiamo solo pensare alla finale e all'avversario che affrontiamo, e dimenticarci la storia della Roma". Il portoghese non è stato il solo scaldare l'ambiente in vista della partita di mercoledì, ma anche diversi giocatori hanno parlato per aumentare l'adrenalina dei tifosi, come Pellegrini: "Adesso è arrivato il momento di sognare insieme" ha detto attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram. Un altro che ha espresso via social il suo pensiero in vista della finale di Tirana è stato El Shaarawy: "Adesso ancora più uniti per questa finale storica".

L'altra faccia della medaglia

Orkun Kokçu, talento del Feyenoord, ha parlato in una intervista a Il Messaggero in vista della finale di mercoledì: "Noi dobbiamo fare attenzione a non arrivare troppo rilassati alla gara di Tirana. Slot è molto chiaro nelle idee e nei rapporti. Gli piace il calcio offensivo. Il suo punto di riferimento è Guardiola". La squadra di Mourinho dovrà fare attenzione anche al bomber biancorosso Cyriel Dessers che non vede l'ora di disputare la partita: "Non vedo l'ora di scendere in campo. Giocare le finali è il massimo a cui uno sportivo possa aspirare in carriera, specialmente partite come queste. Naturalmente dovremo dare il massimo, ma sappiamo anche che quando ci riusciamo, possiamo battere chiunque".

Matteo Celletti