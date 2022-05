El Shaarawy: “Uniti per questa finale storica”. Ibanez: “Felice per la 100a gara”

Sotto al post pubblicato dal 'Faraone' è arrivato anche il commento di Borja Mayoral: "Grande fratello"

Day after della vittoria contro il Torino. La Roma, grazie alla doppietta di Abraham e il gol di Pellegrini ha concluso nel migliore dei modi il campionato. El Shaarawy ha pubblicato un post su Instagram per celebrare i tre punti: "Obiettivo Europa raggiunto. Adesso ancora più uniti per questa finale storica". Sotto la foto è arrivato anche il commento di Mayoral: "Grande fratello". Ibanez ha festeggiato sui social il traguardo delle 100 presenze in maglia giallorossa: "Sono felice per la 100esima gara. Ora concentriamoci per il nostro grande sogno".