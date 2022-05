Roma-Feyenoord, l’Olimpico verso il sold out: venduti oltre 40mila biglietti

I tifosi riempiranno lo stadio per assistere al match sui maxischermi

Archiviato il campionato con la vittoria a Torino 0-3 per i tifosi della Roma è tempo di pensare solo alla finale di Tirana. Pochi, anzi pochissimi, i posti a disposizione per i sostenitori giallorossi in Albania ma faranno sentire il loro supporto alla squadra direttamente dalla capitale. Sono oltre 40mila i biglietti venduti per assistere alla finale allo stadio Olimpico sui maxischermi. La società ne metterà a disposizione 50mila, l'ennesimo sold out stagionale è vicino. La speranza è quella di festeggiare un trofeo che manca a Roma da 14 anni.