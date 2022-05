I giallorossi restano quinti solo se stasera la Lazio perde

Sarebbe il terzo anno di fila per i biancocelesti davanti alla Roma, un record per Lotito. Ma i giallorossi restano in netto vantaggio nel bilancio totale

Dal 2004 al 2019 Lotito aveva fatto meglio della Roma solo 2 volte su 15. Stasera, per finire davanti per il terzo campionato consecutivo, alla Lazio serve un punto. Per Lotito - racconta Massimo Perrone su 'Il Corriere della Sera' - sarebbe un record, per la Lazio no: si è classificata meglio per 5 anni di fila nel 1946-51 e nel 1992-97. Ma la Roma resterebbe comunque in vantaggio: ha chiuso davanti 49 volte contro (forse) 28. Una sola la parità finale: l’almanacco Panini dice che nel 1942-43 "vinse" la Lazio ma non è vero, chiusero entrambe al 9° posto, non valevano classifiche avulse o differenza-reti.