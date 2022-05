Roma-Feyenoord, le info per i tifosi a Tirana: punti di incontro, cortei e orari

L'Albania si prepara ad accogliere migliaia di tifosi di Roma e Feyenoord per la finale di Conference League: tutto quello che c'è da sapere tra punti di incontro, organizzazione e maxischermi

Francesco Iucca

La Roma archivia il campionato. Ora la testa è interamente alla finale di Conference di Tirana, con il solo obiettivo di sollevare al cielo un trofeo che manca da 14 anni. L'Albania si prepara ad accogliere i tifosi della Roma e quelli del Feyenoord. Ieri sono partite le mail del club con le indicazioni per scaricare il biglietto sul proprio smartphone, ma in città ci si aspetta l'arrivo anche di tantissime persone senza tagliando per assistere alla partita. Per questo Tirana è chiamata a un'organizzazione impeccabile: in primis ha installato dei maxischermi nelle due fan zone più un terzo in centro città, in piazza Skanderbeg che sarà zona neutrale. Quello per i tifosi romanisti sarà presso l'anfiteatro del Lago Artificiale, appunto all'interno della fan zone giallorossa.

Roma-Feyenoord, punti di incontro e organizzazione dei tifosi a Tirana: cosa c'è da sapere

La città sarà divisa in due parti, una di 'marca' romanista e l'altra olandese. Bisognerà evitare qualsiasi tipo di contatto, saranno rafforzati anche i controlli e le forze di polizia dislocati tra punti di arrivo (le autostrade, l'aeroporto e il porto) dei tifosi e all'interno della città. Dalle due fan zone - in cui comunque saranno organizzati stand e intrattenimento - intorno alle 17 dovrebbero partire i due cortei scortati che arriveranno fino all'Arena Kombetare. Lunedì mattina è previsto un meeting in cui verranno definiti e ufficializzati gli orari e i punti di incontro per i tifosi. Si cercherà di catalizzare il più possibile romanisti e olandesi nei due rispettivi blocchi, considerando che tanti arriveranno in aereo, altri via mare e altri addirittura in macchina, atterrati magari a Podgorica o Skopje. In ogni caso sono previste delle navette sia dall'aeroporto che dal porto di Durazzo, che con corridoi dedicati porteranno i tifosi in centro, direzionandoli nei rispettivi meeting point. Che per il Feyenoord è nella zona nord di Tirana, in pieno centro, mentre il ritrovo dei giallorossi sarà in un parco a Sud dello stadio. E oltre ai percorsi distinti verso lo stadio dedicati alle due tifoserie, ce ne sarà anche un terzo per gli albanesi.

L'obiettivo è chiaro, dividere e separare i vari gruppi, incanalandoli in una zona e poi in un percorso unico. Anche al ritorno, dopo il fischio finale, il deflusso verrà gestito con dei van dedicati, tra cui ovviamente anche quelli dei sostenitori che in serata faranno immediatamente rientro a Roma sui charter. Per facilitare gli spostamenti in centro, a Tirana il 25 maggio è stato anche dichiarato giorno festivo e le macchine non potranno circolare, proprio per dare massima priorità all'evento. Ci sarà da gestire un grandissimo afflusso 'extra' di persone, come testimonia anche il numero elevatissimo divoli previsti per Tirana rispetto ai biglietti effettivamente a disposizione e che - si spera - confluiranno appunto davanti ai maxischermi organizzati.

Andata martedì, ritorno subito dopo la finale: il programma della Roma

Anche per provare ad arginare questo fenomeno, oltre che per limitare gli assembramenti nella capitale, la società giallorossa ha deciso di aprire lo Stadio Olimpico dove circa 50mila persone guarderanno la partita. La squadra si allenerà martedì mattina a Trigoria alle 11, poi partirà in charter per Tirana: alle 17.30 è previsto il walkaround all'Arena Kombetare, poi alle 17.45 la conferenza stampa di Mourinho e con due calciatori. Il ritorno della Roma invece è previsto subito dopo la partita, ma la società ha già fatto sapere che non è in programma una 'tappa' allo Stadio Olimpico, anche in caso di vittoria della Conference League. Per tutti quelli che viaggeranno in Albania non resta che attendere le comunicazioni ufficiali dei club e dell'Uefa su orari e luoghi precisi di ritrovo con tutte le relative indicazioni.