Rui Patricio: “Fantastico lavorare con Mourinho. Dovremo lottare per altri trofei”

Il portiere portoghese al sito dell'Uefa: "Tutto ciò per cui lottiamo è vincere, la Roma ha tutto per farlo"

Redazione

Della Roma che scenderà in campo mercoledì sera a Tirana contro il Feyenoord,Rui Patricio è sicuramente uno dei giocatori più esperti. Il portiere portoghese è stato imprescindibile per Mourinho in questa stagione, in cui non ha praticamente mai rinunciato a lui. L'ex Wolverhampton ha parlato al sito dell'Uefa:"Il Feyenoord è una squadra ben organizzata e ha ottimi giocatori che possono sicuramente fare la differenza. Quando prepareremo la partita, studieremo quei giocatori e i loro punti di forza, ma anche i punti deboli cercando di capire come sfruttarli. Sarà una grande finale. Sappiamo di affrontare una grande squadra, quindi faremo di tutto per vincere. Dobbiamo lavorare sodo, come facciamo ogni giorno, per poter essere al meglio".

Rui Patricio continua: "Se penso ancora che José Mourinho sia il miglior allenatore del mondo? La mia opinione va oltre. È stato un annostraordinario in cui abbiamo imparato molto. È stato fantastico lavorare con Mourinho: tutto quello che facciamo e per cui lottiamo è vincere ed è per questo che siamo riusciti ad arrivare in finale. È la mia prima finale europea con un club. Sono molto contento e voglio continuare a imparare da lui. Sono stato il suo primo acquisto, ma quando sono arrivato sapevo cosa avrei fatto e anche come, ovvero dare il massimo come in tutti i club dove ho giocato. Non cambierò mai, continuerò a lavorare il più possibile e a dare tutto per la squadra".

Il portoghese, che ha esperienza europea soprattutto grazie alla nazionale, sente comunque l'emozione per una finale: "Sono orgoglioso perché è sempre stato uno dei miei obiettivi principali: arrivare in finale, soprattutto in Europa. Dall'inizio della stagione è stato sempre questo l'obiettivo. Quando giochiamo una competizione, qualunque essa sia, dobbiamo fare tutto il possibile per vincerla. Arrivare in una finale europea è il sogno di ogni giocatore, ma il prossimo anno dovremo lottare per altri trofei. Siamo ad altissimi livelli, in un club che ha tutte le condizioni per vincere titoli: deve essere questo il nostro scopo, giorno dopo giorno. Poter vincere il primo titolo europeo ci motiva di più, ma dover vincere implica anche una maggiore responsabilità. Dobbiamo fare del nostro meglio, lottando per il club e per i tifosi, e dobbiamo ricordarcelo. Ogni giocatore conosce le proprie responsabilità; sa cosa deve fare, perché siamo professionisti. Sappiamo che è molto importante e faremo il possibile perché i tifosi meritano sicuramente questo trofeo".