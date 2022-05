Kokcu: “Io, segnalato alla Roma da Totti. Ma la batterò”

L'olandese naturalizzato turco, talento del Feyenoord: "Dovremo stare attenti soprattutto a Pellegrini"

"La scorsa estate, quando la Turchia giocò contro l’Italia la gara degli europei all’Olimpico, mio padre venne a Roma perché c’erano stati dei rumors e voleva approfondire la cosa. La segnalazione di Totti mi riempì d’orgoglio. - dice Kokçu intervistato da Stefano Boldrini su Il Messaggero - Parliamo di un ex calciatore conosciuto in tutto il mondo. Totti era un fuoriclasse e godere della sua considerazione è un riconoscimento enorme. Credo che con la Roma non ci siano però stati contatti ufficiali. Mio padre non incontrò alcun dirigente del club".