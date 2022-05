Roma-Feyenoord, la finale di Conference trasmessa anche in chiaro su TV8

Il match di Tirana sarà visibile anche in chiaro oltre alle piattaforme a pagamento e ovviamente la presenza allo stadio

Dal vivo o in tv, a nessuno mancherà la possibilità di assistere a un appuntamento importante come Roma-Feyenoord, finale di Conference League. Come già previsto nei giorni scorsi, ora è arrivata la conferma che il match verrà trasmesso anche in chiaro, su TV8, come da programmazione. La sfida di Tirana sarà visibile poi anche in pay per view su DAZN e Sky Sport, per tutti quelli che ovviamente non saranno in Albania o davanti ai maxischermi dell'Olimpico (o a Fiumicino).