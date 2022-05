Doppio Abraham, supera Hitchens. E in giallorosso solo Volk meglio

L'inglese anche a Torino si conferma un attaccante imprescindibile per Mourinho

Redazione

Tammy Abraham è tornato. Non segnava in campionato dal derby del 20 marzo. Sono trascorse sette partite ed eccolo lì più carico che mai in vista della finale di Tirana. La vince lui la gara contro il Torino e con la sua doppietta (la quarta in Serie A) garantisce ai giallorossi l’ingresso in Europa League, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Sono 17 i centri in questo campionato (è il calciatore inglese ad aver segnato di più in una singola stagione superando Hitchens e in giallorosso è dietro solo a Volk come realizzazione il primo anno), 27 totali, un attaccante imprescindibile per Mourinho.

Come utilizzo, Tammy è dietro solo a Rui Patricio che però di mestiere fa il portiere. Un martello pneumatico per tutto l’anno che lo Special One ha cominciato a plasmarsi dalla chiamata della scorsa estate nella Capitale. Ora manca soltanto l’ultimo atto di questa stagione di rinascita, il più importante.