Mourinho chiama Roma, è derby con Sarri. Rui Patricio c’è, piace ancora Sabitzer

Lo Special One: "Sono emozionato". Under lancia messaggi d'amore: "Sognavo di giocare per lui". Olsen: "L'Europeo per me è una vetrina". Pista estera per Pau Lopez: ci pensa l'Atletico Madrid come vice Oblak

Iacopo Erba

Josè Mourinho non vede l'ora di abbracciare la sua Roma. E, soprattutto, di costruire un progetto vincente. Il tecnico portoghese ha raccontato tutto il suo entusiasmo nel Late Show di James Corden: "Sono davvero emozionato, con i Friedkin c'è già un grande feeling. C'è tanto lavoro da fare". Il club giallorosso è pronto a plasmare se stessa attorno a lui e, in attesa del mercato, ha cominciato intanto a ricostruire il settore giovanile, a cominciare dall'annuncio del nuovo responsabile Vincenzo Vergine. Anche perché ora in città c'è un nuovo rivale, già incrociato tempo fa: é arrivata oggi l'ufficialità dell'arrivo di Maurizio Sarri alla Lazio. Sarà un super derby, come giurano anche Nesta e Malagò.

Roma, da Rui Patricio a Sabitzer: le ultime sul mercato giallorosso

Euro 2020, Under lancia un messaggio a Mou. Villar sogna la Spagna