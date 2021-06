Roma, Villar festeggia il debutto con la Spagna: “Una giornata speciale”

"Che bello rivedere la mia famiglia e i miei amici sugli spalti. Continuiamo a realizzare sogni"

Una grande soddisfazione per Gonzalo Villar. Il centrocampista della Roma ha fatto ieri sera il suo esordio con la nazionale maggiore della Spagna. Per lui esordio da titolare nell'amichevole vinta 4-0 dalle Furie Rosse con la Lituania. Un traguardo importante che il giocatore ha festeggiato con un post sul proprio profilo Instagram: "Ieri una giornata davvero speciale... Debutto con la Spagna e anche con la mia famiglia e i miei amici sugli spalti dopo un anno e mezzo. Continuiamo a realizzare sogni!". Villar, almeno per una notte, si è preso la Spagna: ora il suo prossimo obiettivo sarà convincere Mourinho a renderlo un perno della Roma del futuro.