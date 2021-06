Roma, Gerson ufficiale al Marsiglia: 1, 3 milioni per i giallorossi

L'ex centrocampista giallorosso è passato definitivamente alla squadra della Ligue 1

L'ex centrocampista della Roma, Gerson è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia. Anche i giallorossi possono gioire per il buon esito della trattativa perché era stata mantenuta una percentuale del 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto agli 11,8 milioni di euro pagati dal Flamengo nel 2019 per il suo ritorno in patria. Con il passaggio del giocatore al Marsiglia la Roma incasserà 1,3 milioni di euro. Nella sua esperienza nella Capitale Gerson non è mai riuscito ad imporsi, collezionando appena 42 presenze e 2 reti nelle stagioni 2016/17 e 2017/18.