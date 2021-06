Mercato Roma, anche Rui Patricio è a un passo da Mourinho. Ecco cifre e dettagli

Giallorossi a un passo dal portoghese per 8 milioni più bonus. Sarà il titolare della prima Roma di Mourinho. Pinto vuole chiudere in fretta

Non solo Granit Xhaka. Dalla Premier League Josè Mourinho potrebbe ricevere in queste ore il secondo regalo in vista del raduno del 6 luglio. Il casting per la porta, infatti, si è ristretto e ha fatto uscire (pardon, entrare) in porta Rui Patricio . Il portiere della nazionale portoghese che a 33 anni ha voglia di una nuova esperienza e di essere allenato da quello che a Lisbona e dintorni è considerato un semi-Dio. Tante le ragioni che hanno portato alla scelta di Rui Patricio, discreta la fretta di chiudere l’affare prima dell’inizio dell’Europeo. La forbice si è ridotta sensibilmente e la Roma spera di chiudere a 8 milioni più bonus .

La Roma ha un problema portiere ormai da due anni, ovvero da quando sua Maestà Alisson è stato ceduto al Liverpool. L’eredità è stata pesante per i guantoni di certo poco imbottiti dei vari Olsen, Mirante e Pau Lopez. Tiago Pinto lo sa e ha inserito la ricerca di un portiere valido come primo impegno in agenda. Tante le candidature, comprese quelle italiane di Gollini e del sogno Donnarumma. Di fatto, però, la scelta più razionale è sempre stata quella di Rui Patricio che oggi appare in grande vantaggio su tutti. A meno di sorprese in stile Friedkin (sullo sfondo è emerso Navas del Psg). Perché? Il suo contratto col Wolverhampton scade nel 2022 e di conseguenza il suo cartellino non può valere più di 10 milioni. Poi la procura di un certo Jorge Mendes, che è l’agente di Mourinho e che parla la stessa lingua di Tiago Pinto. Un canale preferenziale che potrebbe portare nel futuro immediato pure ad altri affari. Da non trascurare la voglia di Rui Patricio. Il campione d’Europa del 2016 sa che è all’ultima grande chance e dopo una vita allo Sporting e tre anni di Premier ha voglia di una nuova avventura. I Wolves lo sanno e, infatti, stanno già lavorando alla sua sostituzione: piace molto José Sà dell’Olympiacos. L’accordo prevede un biennale (più uno) da circa 2 milioni a stagione. Ultimissima ragione: prendere oggi un giocatore esperto permetterebbe alla Roma della prossima stagione di poter puntare su un giovane e farlo crescere un po’ come accaduto a Napoli con Ospina e Meret. La vera impresa di Pinto sarà quella ora di trovare una squadra a Pau Lopez e Olsen. Magari proprio Mendes potrebbe aiutare…