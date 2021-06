Serie A, ufficiale: Sarri è il nuovo allenatore della Lazio

Il tecnico ex Juventus ha firmato un contratto biennale con i biancocelesti

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Il tecnico ex Juventus, che prima dell'arrivo di Josè Mourinho era stato accostato prepotentemente alla Roma per sostituire Paulo Fonseca, ha firmato con i biancocelesti un contratto fino al 2023. Le cifre dell'accordo biennale si attestano sulla base di circa 3,3 milioni di euro netti più bonus. L'annuncio è arrivato direttamente tramite i social del club, che hanno introdotto l'arrivo dell'allenatore con la caratteristica emoticon della sigaretta. Anche Sarri torna in pista: la Serie A recupera un altro protagonista.