Malagò: “Con Mourinho e Sarri tra Roma e Lazio sarà un bel derby”

Giovanni Malagò entusiasta per i cambi in panchina di Roma e Lazio. Il presidente del CONI è apparso molto incuriosito dallo scontro tra Mourinho e Sarri, che ha appena firmato fino al 2023 con i biancocelesti. Queste le sue parole a margine della presentazione della partnership con Baglioni Hotels and Resorts: “È una cosa bella. È un allenatore importante, con una carriera direi prestigiosissima soprattutto negli ultimi anni. Credo che le due squadre romane, rimaste fuori dalla Champions, dimostrano di voler essere competitive. Sulla carta sarà un bel derby”.