Spagna in bolla per il Covid: Villar resta in ritiro per gli allenamenti

Il centrocampista della Roma è uno dei giocatori convocati dalla Roja per gli allenamenti di oggi

Pensava di aver chiuso la sua stagione con l'Europeo U21, invece Villar è stato "costretto" a tornare in campo per aiutare la nazionale maggiore. Convocato da Luis Enrique a causa dell'allarme Covid che ha colpito La Roja, è sceso in campo ieri nell'amichevole con la Lituania. Oggi, come annunciato da un comunicato ufficiale della federazione iberica, è tra gli undici che sono rimasti in ritiro a Madrid per allenarsi nella bolla parallela insieme a chi è sicuro di non aver contratto il virus.