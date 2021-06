Mourinho: “Emozionato per la Roma, c’è tanto da fare. Che feeling con Friedkin”

Lo Special One: "Mi piace come la proprietà ha approcciato. Non sono un allenatore da un club solo, ma il mio futuro è la Roma"

Redazione

Jose Mourinho torna a parlare della sua nuova avventura alla Roma e lo fa in un palcoscenico di primo piano come il Late Show di James Corden. Queste le sue parole.

Sai già dove vivrai a Roma? “Non ancora, inizierò solo a luglio e il campionato comincia anche più tardi che in Premier League. C'è molto tempo per andare e pensarci. Quando andrò lì ci sarà il ritiro e penso che le prime due o tre settimane le passerò con la squadra, viaggiando. Non sono preoccupato per questo, sono solo felice di andare e lavorare.

Sì, è incredibile. Allora, sei emozionato per questo nuovo capitolo della tua carriera? "Sì, lo sono. Ho sentito un grande legame e una grande empatia con i proprietari. Il modo in cui mi hanno approcciato, la conversazione che abbiamo avuto, mi è piaciuto davvero molto. Non è solo la sensazione di lavorare per loro, ma anche la sensazione di lavorare con loro. È qualcosa che ho davvero apprezzato della famiglia Friedkin".

Quanto tempo della tua giornata passi pensando a quanto vuoi migliorare quella squadra? "Zoom aiuta molte persone in questo periodo di Covid. Ma mi piace vedere e vivere le persone. Voglio parlare con le persone a Roma, organizzare le cose. C'è molto lavoro da fare".

I tifosi hanno visto la tua reazione al lockdown nel documentario sul Tottenham su Amazon. Era nel tuo contratto? "Sì, ne ero informato. Ho dato loro la mia opinione. Avrebbe disturbato il nostro lavoro, ma sarebbe stata una buona cosa per il club".

La mia sensazione era che Mauricio Pochettino non volesse le telecamere lì. Sapevi che era un problema? "No, affatto. Era una cosa che è stata fatta e non spetta a me chiedere perché o come. Gli aspetti positivi erano più importanti".

Sai quando qualcosa funzionerà o no a lungo termine. Come al Manchester United, sei venuto a Los Angeles e abbiamo registrato qualcosa per il mio show. Avevo la sensazione che tu pensassi che la stagione non sarebbe finita bene. "Nella prima stagione al Manchester United abbiamo vinto tre trofei, ma quando ti ho incontrato volevo di più".

Ricordo che mi ha detto 'Non ho i giocatori', ed io 'No, hai questo e questo'. E tu hai detto che non era abbastanza. "Sono molto ottimista, ma anche realista. Quando abbiamo vinto Europa League e la coppa, ho pensato che per il passo successivo non sarebbe stato sufficiente. In questa stagione le persone stanno dicendo 'Grande stagione, siete arrivati secondi'. Io direi 'Siamo secondi, è una brutta stagione'".

Perché arrivare secondi è una brutta stagione? Mi piace il Manchester United, i tifosi sono stati fantastici con me. E penso che sia positivo per loro che un'altra stagione senza trofei sia vista come positiva. Ma per me il livello di aspettativa dei media è completamente diverso.

Ma un po' di quella pressione la porti su te stesso. Nelle conferenze stampa dirai cose come "Tre, tre!". "Questa è una reazione! Non arrivo e dico tre o cinque. James, se vuoi essere proattivo puoi chiedermi quanti trofei ho vinto nella mia carriera — 25 e mezzo.

Qual mezzo cos'è? "La finale che non ho giocato con il Tottenham".

Eri deluso di non aver potuto allenare? "Certo. Avere la possibilità di vincere un trofeo con un club che non ne ha molti, era un sogno".

Hai mai detto: "Lasciami gestire la finale, vinco il trofeo e me ne vado?". "Non sta a me prendere questa decisione".

Che consiglio hai dato al nuovo allenatore? "Non do consigli. Ti saluto, ti auguro buona fortuna e vado avanti".

Non diresti semplicemente "Cerca di tenere Harry Kane?" "È ovvio. È uno dei migliori attaccanti del mondo".

Ti è piaciuto lavorare con Harry? "Mi è piaciuto molto. Amo la sua partnership con Son".

Vedi l'ambizione in Harry che hai visto in Zlatan, in Ronaldo? "Sì, ma quando lavoro con questi ragazzi vincevano titoli. Si tratta di eredità. L'eredità riguarda le medaglie. Ma chi lo sa? In cinque settimane Harry potrebbe essere un campione europeo".

Sono sicuro che non risponderai a questa domanda, ma dove pensi che Harry Kane dovrebbe giocare a calcio l'anno prossimo? "Penso che debba giocare dove è felice. E penso che sia felice in Inghilterra. È un ragazzo molto da Premier League".

Parliamo degli Europei. Sei eccitato? "Sono sempre entusiasta del calcio. C'è una pausa e mi sento perso e vuoto. Non so cosa fare dopo cena. Sto solo facendo zapping zapping zapping senza un trovare calcio".

Cosa ne pensi delle possibilità dell'Inghilterra? "Possono vincerlo. Vedo solo che la Francia ha una rosa incredibile, ma a parte questo non vedo una squadra migliore delle altre".

Ti è mai stata offerta la panchina di una nazionale? "L'Inghilterra quando ho lasciato il Chelsea, ma mi sono reso conto che era troppo presto per me. Avevo il Portogallo quando ero al Real Madrid. Era un'offerta pazzesca per un lavoro part-time. È il tipo di lavoro che penso mi piacerà più tardi".

Hai detto che non sai cosa fare senza il calcio. Quindi cosa fai per divertirti? "Sono un ragazzo molto complicato. Sono totalmente assorbito dallo sport. Sarò dipendente dalle Olimpiadi. Sono dipendente dalla F1, sono dipendente dal tennis. C'è uno sport che ancora non capisco, il cricket. Quando lavoravo per Sir Bobby Robson, non riuscivo a capire quanto amasse il gioco, perché non capivo il gioco".

Sir Bobby perché era chiaramente un mentore per te. Hai qualcuno di cui ti consideri un mentore? "Sono più di un mentore, sono un agente senza commissioni. Ricevo così tanti lavori da così tanti amici. La gente vuole consigli e opinioni".

Sapevi della Super League prima di noi? "Sapevo che il progetto era in preparazione e che sarebbe uscito. Il modo in cui le persone hanno reagito è stato incredibile. Sono un amante del calcio. Mi sono emozionato per quella reazione".

Se fossi stato al Tottenham o al Man Utd, e avessero detto: "Questa è la Super League, ci entreremo", avresti detto: "Ragazzi, questo è un disastro comunicativo?" Non credo che abbiamo alcun potere in nessun club in questo momento. Abbiamo potere in relazione alla nostra opinione. Il manager di calcio vecchio stile con molto potere nel club, penso che sia scomparso.

Tornando agli Europei, dal punto di vista di un allenatore, cosa dovrebbe dire Gareth Southgate ai suoi cinque (riferito a chi calcerà i rigori, ndc)? "Conosci il mio record ai rigori? Ho perso due semifinali di Champions League ai rigori".

Allora cosa hai detto? Allora Gareth Southgate può dire il contrario? "Quando mi fido dei giocatori anziché dei miei sentimenti, non funziona. Ad esempio Chelsea contro Liverpool, uno dei giocatori non era nella lista. È venuto da me nel mezzo di Anfield e mi ha detto: "Sono il primo o il quinto?" Ho detto: "Sei il sesto o il settimo". Ha detto: "Voglio andare perché segnerò". Quindi, con questo, ho pensato: "OK". L'ha tirato e l'ha sbagliato. Ho anche disputato la Supercoppa Europea, Chelsea contro Bayern. Ancora una volta il ragazzo che ha sbagliato non avrebbe dovuto prendere il rigore. L'ultima volta che è successo ho vinto. Era questa stagione, Tottenham contro Chelsea. E la stessa cosa è successa a me. Ho detto al giocatore: "No". L'Inghilterra non ha bisogno del mio consiglio ora. Quel muro mentale è rotto. Vogliono il trofeo".

Il miglior giocatore che non hai mai allenato? "Messi".

La miglior partita a cui hai preso parte? "Benfica e Porto. Quel match per noi portoghesi è tutto. È tribale, nord contro sud".

Il tuo cibo preferito? "Vengo da una città di pescatori ma sono un tipo da carne. Mi piace il mio manzo di media grandezza, con patatine fantastiche".

La tua canzone preferita? "Non direi di avere una canzone preferita, ma mi piacciono Bryan Adams, Bruce Springsteen e gli U2".

Il tuo posto preferito nel mondo? "La mia città, Setubal".

La tua cosa preferita da fare in un giorno libero? "Non ho giorni liberi. Non c'è un giorno in cui posso disconnettermi dal calcio, dove posso ignorare il telefono".

E infine, sii onesto, tutto ciò che hai ottenuto nella tua carriera, 25 coppe e mezzo, ti senti ad ogni mossa che ti stai avvicinando al tuo sogno di diventare il manager del West Ham United? "Non è il mio sogno (ride, ndc)".

Se non è un sogno perché è così lontano dalla tua portata, lo capisco, lo capisco perfettamente. "Forse, James. Non sono un uomo da un club solo. Questo è chiaro. Sono un ragazzo da molti club. Dedico la mia vita al mio lavoro e alla mia squadra. La Roma è il mio futuro".