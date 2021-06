Roma, l’Atletico Madrid pensa a Pau Lopez come secondo di Oblak

Dalla Spagna arriva la notizia che vorrebbe i colchoneros sul portiere della Roma

L'AtleticoMadrid starebbe sondando il terreno per PauLopez, in uscita dalla Roma, come sostituto del partente Nikola Grbic. Il giocatore sloveno avrebbe chiesto di essere ceduto in prestito per avere la possibilità di giocare di più perché chiuso da Oblak e stando così le cose i colchoneros si sono orientati verso il numero 13 della Roma, secondo quanto scrive Marca. La buona stagione EuropaLeague ha convinto il club campione di Spagna a puntare su un profilo ancora relativamente giovane ma con esperienza internazionale. La squadra di Simeone non vorrebbe prelevare il portiere a titolo definitivo ma con un prestito oneroso con clausola legata al numero di presenze.