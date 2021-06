Roma, definito il contratto di Xhaka: accordo quadriennale da 2,5 milioni

Manca l'accordo tra giallorossi e Arsenal. Lo svizzero ha un accordo con gli inglesi per essere liberato in caso di offerta soddisfacente

In attesa di ottenere il via libera dall'Arsenal, la Roma e Granit Xhaka hanno trovato una bozza d'accordo sul contratto che lo svizzero dovrà firmare nella capitale. Come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, si parla di un quadriennale da 2,5 milioni più bonus. Un contratto che terminerebbe quando il centrocampista avrà compiuto 32 anni. I Gunners per lasciarlo andare chiedono 25 milioni, la Roma per il momento è ferma a 15. Il giocatore però avrebbe concordato un gentleman agreement con l'Arsenal, per essere liberato a cifre accessibili qualora fosse arrivata un'offerta soddisfacente. E questa offerta è arrivata.