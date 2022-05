Mourinho carica l’ambiente alla vigilia di Roma-Leicester. Allarme per gli inglesi

Le parole di Cristante: “Penso solo alla gara di domani”. L’Olimpico sarà sold out

Il mercato non dorme mai, Pinto è già al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione. Uno degli obiettivi per la fascia destra nella prossima finestra estiva, è Aaron Wan Bissaka. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, Josè Mourinho sarebbe il principale referente per questa operazione.L’altro obiettivo è Hincapie, difensore classe 2002 del Bayer Leverkusen. Nonostante la giovane età ha disputato un ottimo campionato in Bundesliga diventando uno dei perni della squadra tedesca.