Leicester, rebus Zaniolo. E Mourinho tesse la sua rete

La presenza di Nicolò nella formazione iniziale è l’unico dubbio che si porterà dietro

La notte con il Bodø/Glimt sembrava avergli spalancato le porte per un finale di stagione da assoluto protagonista, la tripletta con la quale aveva strapazzato i norvegesi appariva come l’antipasto del menù da preparare per il grande doppio appuntamento con il Leicester. E invece Nicoló Zaniolo, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica, ha compiuto nuovamente un passo indietro: a Napoli e con il Bologna ha dato la sensazione di esser fuori dal focus della gara, confermando i numeri di un campionato insufficiente per le sue potenzialità.