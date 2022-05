Leicester, Rodgers: “Roma pericolosa in contropiede, ma non avremo paura”

Continua poi l'allenatore sulla simpatica vicenda del vino regalato a Mourinho: "Per sdebitarsi mi offrirà una tazza di tè. Io non sono un grande bevitore, ma era un gesto di rispetto"

Redazione

Manca solo un giorno alla partita più importante della stagione sia della Roma che del Leicester City. Sulla strada degli inglesi ci sono la squadra Mourinho e 70.000 tifosi allo stadio Olimpico. Prima che gli avversari arrivino nella capitale l'allenatore Rodgers ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di domani:

Con che mentalità partite per Roma?

“Dobbiamo mostrare lo stesso carattere che abbiamo avuto fin qui. Sappiamo come fare, le partite contro Rennes e PSV sono state gare difficili contro buone squadre. La nostra sarà una mentalità simile”.

L'Olimpico pieno influirà sulla vostra prestazione?

“Non necessariamente.Credo che il loro gioco possa essere simile a quello visto all'andata, ma avranno i loro tifosi e forse saranno spinti un po' di più nell'attaccare. La Roma è pericolosa in contropiede e dai calci piazzati”.

Il pubblico quindi può essere un vantaggio per loro?

“Ma anche uno svantaggio. Sanno che dovranno avere a che fare con quella pressione, ma allo stesso tempo la possono usare a loro vantaggio. Abbiamo giocato in grandi atmosfere, per noi non sarà una cosa così nuova. Non vediamo l’ora”.

Che sensazioni ha prima di una partita del genere?

“Devi andare lì e godertela. Sapevamo di dover affrontare contesti duri, questo è un altro step in avanti nella maturazione mentale della nostra squadra. È una squadra molto giovane ma che già gioca a questo livello. Abbiamo mostrato di poter portare a termine i nostri compiti. Dobbiamo accettare la sfida, abbiamo vinto già altre partite simili, andremo lì senza paura”.

Quali sono le condizioni di Maddison e Dewsbury Hall?

“Stanno bene, si sono allenati ieri e se la sono cavata egregiamente”.

Con che mentalità affronterete il match?

“Con la stessa che abbiamo mostrato per arrivare fino a questo punto. Sappiamo come portare a termine il lavoro, Rennes e PSV sono state partite difficili contro buone squadra. È una situazione simile”

Se dovesse raggiungere la finale, saranno 60 partite nella stagione?

"Andiamo lì per prenderci la finale. Ma va dato merito ai giocatori di essere stati capaci di andare sempre avanti. Sfortunatamente per noi, non abbiamo avuto la possibilità di poter compete per le zone alte della classifica, ma la squadra ha mantenuto lo spirito giusto e hanno lottato. Se dovessimo arrivare in finale sarebbe per un grande sforzo da parte di tutti".

Che cosa pensa delle squadre rimaste nella competizione?

"Sono abbastanza sicuro che fosse il concetto che l’Uefa ha voluto quando ha fondato questa competizione. Siamo dispiaciuti di essere usciti dall’Europa League, ma quando guardi il livello delle squadre capisci che è una competizione prestigiosa".

Che cosa può darle Mourinho per sdebitarsi della bottiglia di vino?

"Un tazza di tè. Non sono un grande bevitore, ma non dispiacerebbe un bicchiere di vino. Non deve sentirsi in dovere di contraccambiare. Era un gesto di rispetto".

Quali sono le condizione di Vardy?

"Ha recuperato, può giocare. È disponibile per partire titolare. Tutti stanno bene, tranne Wilf e Bertrand".