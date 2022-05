Calciomercato Roma, contatti per Hincapie: c’è la concorrenza del Napoli

Il difensore classe 2002 è seguito anche in Premier League dal Newcastle

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb la Roma ha messo gli occhi su Hincapie, difensore classe 2002 del Bayer Leverkusen. Nonostante la giovane età ha disputato un ottimo campionato in Bundesliga diventando uno dei perni della squadra tedesca. Il Napoli e la Roma stanno osservando la stagione del sudamericano: gli azzurri lo seguivano la scorsa stagione e lo considerano un prospetto molto interessante tra presente e futuro. La Roma ha preso contatti in queste settimane mentre in Premier League non si è interrotto l'interesse da parte del Newcastle.