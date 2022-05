Tutti a disposizione escluso Mkhitaryan

Rispetto al Bologna rientreranno Abraham, Karsdorp, Zalewski, Pellegrini e Smalling, oltre a Oliveira che in campionato era squalificato

Escluso l’infortunato Mkhitaryan, Mourinho avrà tutta la rosa a disposizione per la semifinale di ritorno di Conference League, giovedì sera – ore 21, arbitra il serbo Jovanovic – contro il Leicester, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera . Per il portoghese, che parlerà oggi alle 17 insieme a Cristante, non dovrebbero esserci troppi dubbi di formazione.