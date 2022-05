Roma-Leicester, rafforzati da oggi i controlli delle forze dell’ordine in città

Una specifica attività di controllo verrà effettuata nelle zone del centro storico e in particolare nell’area della movida dove già da questa sera potrebbero essere presenti alcuni supporter del club inglese

Domani si giocherà la semifinale della Conference League. Previsti tanti controlli in città per evitare contatti tra le due tifoserie. Ecco quanto ha riportato l’Agenzia Ansa: “Rafforzati già da oggi i controlli delle forze dell’ordine in vista della semifinale di Conference League in programma domani allo stadio Olimpico tra la Roma e gli inglesi del Leicester. Il piano prevede il potenziamento nell’attività di «filtraggio» con verifiche su striscioni e in particolare su eventuali riferimenti alla guerra in corso in Ucraina. Per evitare possibili tensioni tra le tifoserie verrà inoltre aumentata la presenza di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locali presso gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e quelle delle metropolitane. Una specifica attività di controllo verrà effettuata nelle zone del centro storico e in particolare nell’area della movida dove già da questa sera potrebbero essere presenti alcuni supporter del club inglese”.