Mou risponde a Sarri e accende il derby. Pinto cerca rinforzi: occhi su Bakker

Giornata di vigilia per la Roma che domani sarà di scena all'Eden Arena di Praga per il match contro lo Slavia. Per i giallorossi la possibilità di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League con ancora due turni da giocare. Questa mattina il consueto allenamento di rifinitura. Mourinho recupera Spinazzola che si è regolarmente allenato con i compagni ma la scelta è stata quella di non portarlo per la trasferta europea. Tornerà per il derby. Situazione opposta invece quella legata a Nicola Zalewski. L'esterno polacco non è sceso in campo per l'allenamento a causa di una sindrome influenzale ma è partito insieme al resto della squadra. Ancora assenti invece Pellegrini e Chris Smalling. A presentare la sfida ci ha pensato lo Special Onein conferenza stampa: "L'ho detto prima di quella partita all'Olimpico e lo dico di nuovo, lo Slavia è una squadra forte. Hanno qualità e organizzazione sia offensiva che difensiva. Questa significa che l'allenatore è bravo". Queste le parole del portoghese alle quali hanno fatto poi seguito quelle di Riccardo Pagano: "Noi siamo completamenti concentrati su domani. Non è giusto parlare del derby. Abbiamo una partita importante domani che vogliamo vincere per raggiungere la qualificazione. Al derby penseremo da venerdì". La Roma, oltre a pensare al campo e alle delicate partite in programma, sta iniziando a programmare la prossima finestra di mercato. Uno dei nomi sul taccuino di Tiago Pinto è quello di Mitchel Bakker, 23enne olandese dell’Atalanta che non sta trovando spazio a Bergamo vista l’esplosione di Ruggeri e la polivalenza di Kolasinac. Bakker lo scorso anno giocava nel Bayer Leverkusen ed era piaciuto a Mourinho nella sfida di ritorno in Germania dove ha ricoperto il ruolo di esterno in un centrocampo a 5. Proprio il ruolo che serve alla Roma. L’Atalanta lo ha pagato 10 milioni, ma la Roma intende chiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto magari anche a una cifra leggermente superiore. L'altro ruolo attenzionato sul mercato è quello del difensore centrale visto il lungo infortunio di Kumbulla, l'incognita Smalling e la partenza di Ndicka a gennaio per la Coppa d'Africa. Il general manager portoghese avrebbe messo nel mirino Jakub Kiwior. Il polacco è passato dallo Spezia all'Arsenal quasi un anno fa, ma a Londra non è riuscito a ripetere le ottime prestazioni fornite in Serie A. Gli altri nomi sono quelli di Dragusin e Dier. L'ultimo è il preferito dello Special One e i due hanno avuto dei contatti nei giorni scorsi.