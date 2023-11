Slavia-Roma, la rifinitura dei giallorossi: c’è Spinazzola. Out Pellegrini e Zalewski

Nel pomeriggio (ore 17) i giallorossi voleranno in Repubblica Ceca e domani alle 18.45 è in programma la partita

Tra la Roma e il derby c'è di mezzo lo Slavia. Domani i giallorossi saranno di scena all'Eden Arena di Praga per archiviare il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Oggi il consueto allenamento di rifinitura. Si rivede in gruppo Leonardo Spinazzola che aveva saltato le sfide con Inter e Lecce in campionato. Mentre è ai box Nicola Zalewski per influenza. Ancora assenti Smalling e Pellegrini. Il capitano proverà a recuperare per la stracittadina di domenica. Più lontano invece il rientro dell'ex United ancora alle prese con il problema tendineo che lo tiene fuori ormai dal 1 settembre. La Joya non partirà dal 1' e vicino a Lukaku ci sarà uno tra Belotti e El Shaarawy. Cambio anche sulla fascia destra pronto Celik. Difesa obbligata con i soliti Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo torna Paredes dopo il turno di squalifica scontato con il Lecce. La Roma tornerà nella Capitale venerdì mattina e inizierà a pensare alla sfida contro la Lazio.