Lazio-Roma, arbitra Massa. Al var ci sarà Irrati: polemiche con Mou nel derby del 2021

Nella prima sfida italiana tra José e Sarri lo Special One criticò la scelta di non richiamare l'arbitro Guida per un possibile calcio di rigore

Domenica alle ore 18 andrà in scena il derby della Capitale. L'arbitro della sfida tra Lazio e Roma sarà Massa: lo stesso di quello di ritorno dell'anno scorso finito 1-0 per i biancocelesti. Il bilancio con i giallorossi è positivo: 10 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. Mentre al Var è stato designato Irrati. Polemiche tra lui e Mourinho nella prima sfida italiana tra José e Sarri nel 2021: "Non all'altezza del bel calcio", aveva dichiarato lo Special One. Irrati anche in quel caso era al Var e non richiamò Guida per un possibile penalty. Nell'azione successiva arrivò il 2-0 firmato da Pedro. I due assistenti saranno Biondini e Tegoni, quarto uomo Colombo. Infine l'Avar è Paganessi. I giallorossi torneranno in campo dopo l'impegno europeo di domani a Praga con lo Slavia e vogliono tornare a vincere la stracittadina dopo le due sconfitte della passata stagione.