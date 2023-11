Roma, sinistra da rifondare: ipotesi di prestito per Bakker dell’Atalanta

Spinazzola è in scadenza, Zalewski non è (ancora) in odore di rinnovo. Così le attenzioni di Pinto, oltre che sulla difesa, si stanno concentrando sul terzino sinistro che potrebbe mancare nella seconda parte di stagione e che comunque rappresenta uno dei punti deboli della Roma. Un nome che trova l’approvazione di tutti è quello di Mitchel Bakker, il 23enne olandese dell’Atalanta che non sta trovando spazio a Bergamo vista l’esplosione di Ruggeri e la polivalenza di Kolasinac. In nerazzurro il terzino ha giocato appena 42’ in campionato più un quarto d’ora in Europa League. Niente, considerando che partiva titolare nelle gerarchie estive. Bakker lo scorso anno giocava nel Bayer Leverkusen ed era piaciuto a Mourinho nella sfida di ritorno in Germania dove ha ricoperto il ruolo di esterno in un centrocampo a 5. Proprio il ruolo che serve alla Roma. E’ arrivato a Bergamo in estate ma ora vista la situazione chiede di andare via anche per provare a riconquistare la nazionale persa proprio in queste settimane di anonimato italiano. L’Atalanta lo ha pagato 10 milioni, ma la Roma intende chiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto magari anche a una cifra leggermente superiore. Il gruppo Raiola, che lo assiste, è propenso a una operazione del genere ma peserà molto il parere di Gasperini che non vorrebbe regalare aiuti a una diretta concorrente. Alternative valutate in queste settimane portano anche a Borna Barisic, il terzino sinistro della nazionale croata in scadenza di contratto con i Rangers. Un colpo a costo quasi zero che piace però pure all'Aston Villa di Monchi.