Derby, Zaccagni resta in dubbio. Ottimismo per Luis Alberto

In vista del derby con la Roma, Sarri conta i disponibili dopo la partita di ieri col Feyenoord. Le condizioni di Luis Alberto non sembrano allarmare più di tanto . "A livello fisico avevo già un piccolo problema al flessore. Vediamo come va in questi giorni, ma al derby devo arrivare al 100%.", ha detto lo spagnolo. La Lazio invece potrebbe fare a meno di Zaccagni. L’esterno ex Verona, invece, rischia fortemente di saltare il derby a causa di un problema al ginocchio accusato nel primo tempo di Lazio-Feyenoord, dopo essere caduto male inseguendo un pallone. La sua gamba ha compiuto un movimento innaturale e lo staff sanitario si è subito attivato a prestare i soccorsi del caso. In caso di forfait al suo posto giocherebbe l’ex giallorosso Pedro.