Roma in volo verso Praga: presenti Zalewski e Dybala, non c’è Spinazzola

La Roma è in volo verso Praga. La squadra giallorossa si è imbarcata da poco sull'aereo che la porterà nella capitale ceca dove domani sera si gioca il quarto turno del girone di Europa League contro lo Slavia. Si è imbarcato anche Nicola Zalewski nonostante la sindrome influenzale che l'ha colpito in queste ore e che lo mette in serio dubbio per domani. Presenti anche Dybala e Renato Sanches, è rimasto a Trigoria Spinazzola che si è allenato oggi per la prima volta in gruppo dopo l'infortunio muscolare. Alle 19 prevista la conferenza stampa di Mourinho a Praga.