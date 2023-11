Pagano: “Non pensiamo al derby. Vogliamo la vittoria e la qualificazione”

Le parole del centrocampista giallorosso: "Siamo completamenti concentrati su domani. Stiamo dando continuità alle vittorie. Nelle ultime sette abbiamo perso solo con l'Inter"

Riccardo Pagano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Slavia Praga. Per i giallorossi la ghiotta occasione di archiviare la qualificazione agli ottavi di finale con due turni d'anticipo. Il match contro la formazione Trpišovský cade in una settimana delicata perché domenica alle 18 andrà in scena il derby contro la Lazio.

A che punto sei arrivato del tuo percorso? "Sono a buon punto. Ci speravo ma non mi aspettavo di giocare così. Ad ogni allenamento crescevo e il mister mi ha dato alcune opportunità. Sono stato bravo a coglierle. Penso di essere a buon punto perché si impara molto stando tutti i giorni con uomini più grandi di te. Quando il mister penserà di darmi altre occasioni, cercherò di farmi trovare pronto".

Quanto siete concentrati su domani o parlate già del derby? "Noi siamo completamenti concentrati su domani. Non è giusto parlare del derby. Abbiamo una partita importante domani che vogliamo vincere per raggiungere la qualificazione. Al derby penseremo da venerdì".

Dove è cresciuta di più la squadra? "Stiamo dando continuità alle vittorie. Nelle ultime sette abbiamo perso solo con l'Inter. Dobbiamo continuare così. Domani andremo in campo per vincere".

Chi ti aspetti che farà il salto dalla Primavera? "Il settore giovanile della Roma è molto forte e lo ha dimostrato in questi anni. Tanti ragazzi come me stanno lavorando bene in prima squadra. Tra quelli che non hanno esordito penso a Joao Costa che ha molto talento e se continuerà a lavorare con la testa giusta, arriverà anche il suo momento".

