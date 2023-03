La Roma torna ad allenarsi: ipotesi Celik in difesa. Il PSG punta Mourinho

I giallorossi sono tornati in campo a cinque giorni dalla partita contro la Sampdoria, in cui mancherà quasi tutta la difesa. Al-Khelaifi ha nei suoi pensieri lo Special One insieme a Roberto Mancini, intanto Pinto chiederà uno sconto per Wijnaldum

Francesco Iucca

La Roma ha ripreso ad allenarsi oggi dopo i giorni di riposo concessi da Mourinho. A Trigoria ancora senza i nazionali, che però torneranno a brevissimo a disposizione per preparare la sfida di domenica con la Sampdoria. Ansia per Paulo Dybala, che tornerà a casa solamente giovedì. Intanto lo Special One deve riflettere sulle soluzioni da adottare per sostituire infortunati e squalificati in difesa: Mancini, Kumbulla e Ibanez sono out, più Cristante che poteva essere una possibilità d'emergenza. Insieme a Smalling e Llorente potrebbe giocare Celik come terzo di difesa.

Tra poco più di due settimane la Roma giocherà la prima delle due partite contro il Feyenoord, sperando di non avere problemi di formazione. L'allenatore olandese Arne Slot, invece, dovrà già fare a meno di Lutsharel Geertruida, che ha riportato una lesione muscolare e rischia di saltare anche il ritorno. Per il match dell'Olimpico del 20 aprile, intanto, continua il timore sull'ordine pubblico: in questi giorni una delegazione del club di Rotterdam è arrivata nella Capitale per discutere dell'ok ai propri tifosi per la trasferta a Roma. Domani sera, invece, le giallorosse di Spugna tenteranno l'impresa in casa del Barcellona.