De Zerbi, Inter e Roma ci pensano ma lui vuole restare al Brighton

In questi giorni il toto-panchine sta impazzando in tutta Europa. Tante big, in Serie A e all'estero, potrebbero cambiare allenatore nella prossima stagione e alcune mieìne vaganti hanno aumentato l'attenzione. Come Antonio Conte, accostato sia alla Roma che all'Inter, alla Juve e al Milan. Così come Mourinho, sulla carta in bilico e legato ai risultati di questa stagione con il PSG che osserva. Ma a piacere tantissimo a tutta Europa è anche Roberto De Zerbi: secondo diverse indiscrezioni l'Inter è la più interessata, ma con lei anche il Tottenham e infine la stessa Roma in caso di addio di Mourinho. I giallorossi lo avevano già cercato in passato, ora è amatissimo in Premier League e ha una clausola importante (tra i 10 e i 15 milioni). Secondo il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, però, al momento De Zerbi pensa solo e soltanto al Brighton: la sua unica priorità è restare al club che sta facendo lottare per un posto in Champions. A patto che la dirigenza lo accontenti e lo segua sul mercato il più possibile.