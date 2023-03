Feyenoord, una delegazione del club a Roma per discutere della trasferta in Italia

All'andata dei quarti di finale di Europa League mancano 16 giorni ma Roma-Feyenoord si sta già giocando da diverse settimane anche se fuori dal rettangolo di gioco. Come riportato dal portale olandese 1908.nl,una delegazione del club di Rotterdam in questi giorni è arrivata nella Capitale per discutere dell'ammissione dei propri tifosi nella trasferta all'Olimpico in programma il 20 aprile. Dall'Olanda fanno sapere che il club giallorosso non avrebbe alcun problema, a differenza del sindaco che avrebbe già chiesto il divieto visti i precedenti del 2015. Se la trasferta fosse ufficialmente chiusa ai tifosi olandesi, il Feyenoord è già pronto a fare reclamo alla Uefa. In ogni caso, i tifosi della Roma invece saranno i benvenuti al De Kuip poiché "il Feyenoord vuole dare il buon esempio: i tifosi devono essere sempre i benvenuti ovunque".