Panchine bollenti: il PSG tra Mourinho e Mancini, Juve o Milan per Conte

Si sa: tutte le strade portano a Roma. Fino a una decina di giorni fa, come spesso gli capita negli ultimi mesi, era a Roma Nasser Al-Khelaïfi, il presidente qatariota del Paris St-Germain. Ufficialmente per gli impegni legati alla sua attività di presidente del circuito di Premier Padel, ma è noto che il Psg è anche alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione. A Roma, infatti, dimora José Mourinho, da tempo un obiettivo del club francese, anche grazie ai buoni uffici del ds portoghese Campos. Pro: José può dare un valore aggiunto nel carisma, nella gestione e nella capacità di giocare le gare a eliminazione diretta in Champions; tra i contro, un gioco poco offensivo e piuttosto controllato. Ma l’ultima idea di Al-Khelaïfi è il ct della Nazionale Roberto Mancini. Che ci siano già stati incontri, o abboccamenti con Mourinho e Mancini, - scrive Andrea Sorrentino su 'Il Messaggero' - potremmo dirvelo, e ovviamente arriverebbero smentite, perché in questa fase della stagione è tutto in divenire.